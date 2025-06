Campionato dilettantistico superiore all Eccellenza nei cruciverba: la soluzione è Serie D

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Campionato dilettantistico superiore all Eccellenza' è 'Serie D'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SERIE D

Curiosità e Significato di "Serie D"

Hai risolto il cruciverba con Serie D? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Serie D.

Perché la soluzione è Serie D? La Serie D è il massimo livello del calcio dilettantistico in Italia, superiore all'Eccellenza. Rappresenta la porta d'accesso per le squadre che ambiscono di salire nel professionismo, offrendo uno scenario competitivo di alto livello tra club storici e giovani promesse. È il campionato che unisce passione e sogni di gloria, preparando i protagonisti a sfidare i palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano.

Come si scrive la soluzione Serie D

La definizione "Campionato dilettantistico superiore all Eccellenza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

D Domodossola

