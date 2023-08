Vino bianco DOC della provincia di Bolzano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino bianco DOC della provincia di Bolzano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TERLANO

Significato/Curiosita : Vino bianco doc della provincia di bolzano

vino), un comune italiano della provincia di bolzano in trentino-alto adige. è proprio in quest'area che nasce il vino gewürztraminer alto adige doc.... (vino). terlano (terlan in tedesco) è un comune italiano di 4 535 abitanti della provincia autonoma di bolzano in trentino-alto adige. terlano è situato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vino bianco DOC della provincia di Bolzano : vino; bianco; della; provincia; bolzano; La caraffa di cristallo in cui si ossigena il vino ; Comune e vino rosso del Vercellese; Rovino so dissesto; Tipico vino ungherese; Rinomato vino spagnolo; Rosso più bianco ; Vino bianco piemontese; Un bianco alimento; Passa molte notti in bianco ; Piccoli cagnolini dal lungo e folto pelo bianco ; Il tricolore della viabilità; Riccardo della pellicola Mine vaganti; Una Licia della Tv; Al centro della bifora; Sorge sulle rive della Senna; Strada provincia le; Una provincia del Molise; La provincia del Canada che include Ottawa; La provincia di Sanremo e Ventimiglia; Nativo di una località in provincia di Ancona; Proprio della zona con bolzano ; Bagna bolzano e muore nell Adige; È nel centro di bolzano ; Sono vicine in bolzano ; Lo è anche una nativa di bolzano o di Merano;

Cerca altre Definizioni