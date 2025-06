Una repubblica baltica nei cruciverba: la soluzione è Estonia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una repubblica baltica' è 'Estonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESTONIA

Curiosità e Significato di "Estonia"

Hai risolto il cruciverba con Estonia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Estonia.

Perché la soluzione è Estonia? Una repubblica baltica si riferisce a uno dei tre paesi situati nella regione del Mar Baltico, noti per la loro storia, cultura e posizione geografica. Tra questi, Estonia emerge come esempio di nazione moderna e progressista, con un forte patrimonio storico e innovazione tecnologica. Quindi, quando si parla di questa espressione, si indica proprio il paese che si trova in questa affascinante zona del Nord Europa.

Come si scrive la soluzione Estonia

Stai cercando la risposta alla definizione "Una repubblica baltica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

