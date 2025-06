Un indumento di lana nei cruciverba: la soluzione è Maglia

Home / Soluzioni Cruciverba / Un indumento di lana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un indumento di lana' è 'Maglia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAGLIA

Curiosità e Significato di "Maglia"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Maglia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Maglia.

Perché la soluzione è Maglia? Una maglia è un indumento di lana o di altri materiali tessili, pensato per coprire il busto e le braccia, proteggendo dal freddo. È un capo molto versatile, utilizzato sia in inverno che in occasioni informali, ed esistono vari modelli e stili. Insomma, la maglia è un alleato indispensabile durante le stagioni più fredde, perfetta per affrontare il clima con stile e comfort.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni undici indossa la propriaÈ gialla al tourQuella del Real Madrid è biancaIndumento di lanaUn pesante indumento di lanaSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Maglia

Stai cercando la risposta alla definizione "Un indumento di lana"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A I N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NATIO" NATIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.