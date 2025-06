Un accidente in chiave nei cruciverba: la soluzione è Diesis

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un accidente in chiave' è 'Diesis'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIESIS

Curiosità e Significato di "Diesis"

Perché la soluzione è Diesis? Diesis è un termine musicale che indica il diminuito di un semitono, ovvero una nota più bassa rispetto a quella naturale. È un simbolo (#) che modifica l’altezza delle note, creando tensione e colore nel brano. La parola deriva dal latino e si usa soprattutto in ambito musicale per indicare questa alterazione. È un elemento fondamentale per arricchire e variare le composizioni sonore.

Come si scrive la soluzione Diesis

D Domodossola

I Imola

E Empoli

S Savona

I Imola

S Savona

