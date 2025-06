Li tiene cari il superstizioso nei cruciverba: la soluzione è Talismani

TALISMANI

Curiosità e Significato di "Talismani"

Perché la soluzione è Talismani? I talismani sono oggetti considerati portafortuna, usati da chi crede che possano proteggere dalle sfortuna o attirare buona sorte. Spesso sono simboli o amuleti legati a credenze superstiziose, e si portano con sé come amuleti di fortuna. Questi oggetti sono presenti in molte culture e tradizioni, rappresentando un modo semplice per cercare conforto e sicurezza nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Talismani

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B S N L A I G U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISLUNGA" BISLUNGA

