Oggetti portafortuna nei cruciverba: la soluzione è Talismani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Oggetti portafortuna' è 'Talismani'.

TALISMANI

Curiosità e Significato di "Talismani"

La parola Talismani è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

I talismani sono oggetti ritenuti portafortuna, scelti o portati con sé per proteggere o portare buona sorte. Spesso hanno simboli o significati spirituali e vengono usati come amuleti contro il male o per attirare fortuna e benessere.

Come si scrive la soluzione: Talismani

Non riesci a risolvere la definizione "Oggetti portafortuna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A L I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALAIN" ALAIN

