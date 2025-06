Superlativamente elevato nei cruciverba: la soluzione è Sommo

SOMMO

Curiosità e Significato di "Sommo"

Vuoi sapere di più su Sommo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Sommo.

Perché la soluzione è Sommo? SOMMO significa estremamente elevato, smisuratamente grande o alto, spesso in senso figurato. È un termine usato per descrivere qualcosa di eccezionalmente grande o potente, come un'onda o un sentimento. La parola suggerisce una dimensione che supera ogni limite normale, trasmettendo l'idea di qualcosa di grandioso e imponente, perfetta per esprimere l'idea di superlativamente elevato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Giunto più in altoGrande eccelsoPoesia di tono elevatoUn luogo elevatoElevato lago sudamericano

Come si scrive la soluzione Sommo

Hai trovato la definizione "Superlativamente elevato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

M Milano

M Milano

O Otranto

