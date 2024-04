La Soluzione ♚ Grande eccelso La definizione e la soluzione di 5 lettere: Grande eccelso. SOMMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Grande eccelso: Sommo (Sum in dialetto lomellino) è un comune italiano di 1 141 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Si trova all'estremità orientale della Lomellina, su una specie di stretta penisola formata dal terrazzo della pianura diluviale della Lomellina, che domina la sottostante pianura alluvionale (valle o letto di piena del Po). Aggettivo Significato e Curiosità su: Sommo (Sum in dialetto lomellino) è un comune italiano di 1 141 abitanti della provincia di Pavia in Lombardia. Si trova all'estremità orientale della Lomellina, su una specie di stretta penisola formata dal terrazzo della pianura diluviale della Lomellina, che domina la sottostante pianura alluvionale (valle o letto di piena del Po). sommo m sing definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu oltre l'eccellenza Sostantivo sommo definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale sommo prima persona singolare dell'indicativo presente di sommare Sillabazione sóm | mo Pronuncia IPA: /'sommo/ Etimologia / Derivazione dal latino summus, aggettivo derivato con valore superlativo da sub, nel significato di sopra Sinonimi altissimo, eccellente, eccelso, elevatissimo

( senso figurato ) grandissimo, massimo, ultimo, estremo, supremo

grandissimo, massimo, ultimo, estremo, supremo (di individuo, ingegno) eccezionale, superlativo, insigne, divino, sublime, eccelso

eccezionale, superlativo, insigne, divino, sublime, eccelso (geografia)cima, sommità, punta, vetta, vertice, cocuzzolo Contrari bassissimo, infimo, minimo, misero, modesto, piccolissimo, profondo, abissale

( senso figurato ) (di affare) piccolo, trascurabile, insignificante

piccolo, trascurabile, insignificante (di individuo, ingegno) mediocre

mediocre (geografia) piede Varianti (antico) summo Altre Definizioni con sommo; grande; eccelso; Sollevazione popolare; Moto tumulto; Marelli grande industria; Un grande complesso carsico nell anconetano; Grande fiamma; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Grande eccelso

SOMMO

S

O

M

M

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Grande eccelso' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.