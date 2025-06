Lo subì Giordano Bruno nei cruciverba: la soluzione è Rogo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo subì Giordano Bruno' è 'Rogo'.

ROGO

Curiosità e Significato di "Rogo"

Perché la soluzione è Rogo? Il termine rogo indica il tragico incendio pubblico in cui venivano bruciati eretici o persone considerate pericolose, simbolo di intolleranza e persecuzione. Storicamente, rappresenta il modo in cui si punivano le idee scomode, come nel caso di Giordano Bruno, che fu condannato e bruciato sul rogo per le sue teorie rivoluzionarie. Un monito sulla libertà di pensiero e tolleranza.

Come si scrive la soluzione Rogo

Hai davanti la definizione "Lo subì Giordano Bruno" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

O Otranto

G Genova

O Otranto

