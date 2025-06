Sono sotto le armi nei cruciverba: la soluzione è Militari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono sotto le armi' è 'Militari'.

MILITARI

Curiosità e Significato di "Militari"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Militari, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Militari? La parola militari si riferisce a coloro che fanno parte delle forze armate, ovvero eserciti e forze di sicurezza. Sono persone addestrate a difendere il Paese in caso di guerra o emergenze, spesso sotto le armi, pronti a intervenire per proteggere la sicurezza nazionale e mantenere l'ordine. In sintesi, rappresentano le istituzioni impegnate nella tutela della pace e della sicurezza dello Stato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uomini in divisaSoldati e ufficialiVengono tributati anche al Presidente della RepubblicaÈ inammissibile sotto le armiFar tornare sotto le armiRichiamare sotto le armi

Come si scrive la soluzione Militari

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono sotto le armi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

