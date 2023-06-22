Richiamare sotto le armi

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Richiamare sotto le armi' è 'Precettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRECETTARE

Perché la soluzione è Precettare? Il verbo precettare deriva dal contesto militare e indica l'azione di richiamare sotto le armi, ovvero ordinare a un soldato o a un gruppo di soldati di tornare in servizio. Questa parola si riferisce quindi all'atto di convocare forze militari per una specifica missione o emergenza. La sua radice storica si collega alla prassi di chiamare i militari in servizio attivo attraverso ordini formali. Precettare si utilizza ancora oggi in ambiti militari e storici per indicare questa precisa azione di richiamo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Richiamare sotto le armi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Richiamare sotto le armi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Precettare

In presenza della definizione "Richiamare sotto le armi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Richiamare sotto le armi" conferma che la soluzione 'Precettare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Precettare

P Padova R Roma E Empoli C Como E Empoli T Torino T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Richiamare sotto le armi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Precettare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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