Richiamare sotto le armi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Richiamare sotto le armi' è 'Precettare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRECETTARE
Perché la soluzione è Precettare? Il verbo precettare deriva dal contesto militare e indica l'azione di richiamare sotto le armi, ovvero ordinare a un soldato o a un gruppo di soldati di tornare in servizio. Questa parola si riferisce quindi all'atto di convocare forze militari per una specifica missione o emergenza. La sua radice storica si collega alla prassi di chiamare i militari in servizio attivo attraverso ordini formali. Precettare si utilizza ancora oggi in ambiti militari e storici per indicare questa precisa azione di richiamo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Richiamare sotto le armi". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Richiamare sotto le armi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Precettare
In presenza della definizione "Richiamare sotto le armi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Richiamare sotto le armi" conferma che la soluzione 'Precettare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Precettare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Richiamare sotto le armi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Precettare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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