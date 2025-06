Sono semplici finché non ottengono un grado nei cruciverba: la soluzione è Soldati

SOLDATI

Curiosità e Significato di "Soldati"

La soluzione Soldati di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Soldati per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Soldati? I soldati sono persone comuni fino a quando non ottengono un grado, un riconoscimento che li trasforma in ufficiali o comandanti. La parola soldati indica chi combatte per un'ideale o una nazione, ma anche chi, con il giusto riconoscimento, assume ruoli di comando e responsabilità. È una figura che si evolve, diventando qualcosa di più di un semplice combattente.

Formano reparti
Fanno le divisioni
Combattenti di un esercito in uniforme e mostrine
Quelli di primo grado ci sono più vicini
Lo sono le persone in grado di affermare in modo efficace le proprie decisioni
Attributo di certe stelle che sono semplici meteoriti

Come si scrive la soluzione Soldati

Hai trovato la definizione "Sono semplici finché non ottengono un grado" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

A Ancona

T Torino

I Imola

