TIRANNO

Curiosità e Significato di "Tiranno"

Perché la soluzione è Tiranno? Tiranno indica un sovrano o leader che esercita il potere in modo ingiusto e oppressivo, senza rispetto per i diritti degli altri. Questa figura impone la propria volontà con crudeltà e mancanza di giustizia, spesso suscitando paura e sofferenza tra la popolazione. La parola richiama quindi un governo autoritario e prepotente, che si afferma a discapito della libertà e della dignità.

Come si scrive la soluzione Tiranno

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

