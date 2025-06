I poeti come Orazio nei cruciverba: la soluzione è Satiristi

SATIRISTI

Curiosità e Significato di "Satiristi"

Hai risolto il cruciverba con Satiristi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Satiristi.

Perché la soluzione è Satiristi? I satiristi sono poeti o scrittori che usano l'ironia e la critica per evidenziare i difetti della società, spesso con uno stile pungente e divertente. Orazio, ad esempio, è uno dei più celebri satiristi dell’antichità, capace di combinare poesia e satira per riflettere sui vizi umani. Sono maestri nel trasformare le parole in strumenti di denuncia e intrattenimento, rendendo la satira un potente mezzo di comunicazione.

Come si scrive la soluzione Satiristi

Se "I poeti come Orazio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

