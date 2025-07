Sono autori di testi ironici nei cruciverba: la soluzione è Satiristi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono autori di testi ironici

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sono autori di testi ironici' è 'Satiristi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATIRISTI

Curiosità e Significato di Satiristi

La soluzione Satiristi di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Satiristi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Satiristi? I satiristi sono autori di testi ironici e pungenti che utilizzano l’umorismo per criticare e mettere in discussione aspetti sociali, politici o culturali. Attraverso la satira, riescono a far riflettere, divertendo allo stesso tempo. Sono maestri nel trasformare le battute in strumenti di denuncia, rendendo più leggere anche le tematiche più serie. La loro arte stimola il pensiero e invita alla riflessione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Satiristi

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono autori di testi ironici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O A L I R F I A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CALIFORNIA" CALIFORNIA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.