Ostruito, otturato nei cruciverba: la soluzione è Occluso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ostruito, otturato' è 'Occluso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OCCLUSO

Curiosità e Significato di "Occluso"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Occluso più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Occluso.

Perché la soluzione è Occluso? Occluso indica qualcosa che è stato bloccato o chiuso, spesso riferito a spazi o aperture nel corpo o in altri contesti. Ad esempio, può descrivere un vaso sanguigno ostruito o un dente otturato. È un termine molto usato in medicina e odontoiatria per indicare una chiusura o un blocco. Conoscere questo termine aiuta a capire meglio le problematiche di salute legate a ostruzioni o chiusure anomale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Otturato o affollatoOstruito come un intestinoOtturato dalle incrostazioni

Come si scrive la soluzione Occluso

Hai trovato la definizione "Ostruito, otturato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

C Como

C Como

L Livorno

U Udine

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N A N E S Mostra soluzione



