La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ospita molte mogli' è 'Arem'.

AREM

Curiosità e Significato di "Arem"

Approfondisci la parola di 4 lettere Arem: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arem? Arem deriva dal latino arem, che significa cupola o cella. È un termine arcaico che indica una piccola stanza o vano, spesso collegato a edifici religiosi o antichi. La parola suggerisce uno spazio raccolto e protetto, simbolo di isolamento o meditazione. Conoscere queste parole ci permette di apprezzare meglio le radici della lingua italiana e il suo patrimonio storico.

Come si scrive la soluzione Arem

La definizione "Ospita molte mogli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

R Roma

E Empoli

M Milano

