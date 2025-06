Non miei ma neppure suoi nei cruciverba: la soluzione è Tuoi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Non miei ma neppure suoi' è 'Tuoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUOI

Curiosità e Significato di "Tuoi"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Tuoi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tuoi.

Perché la soluzione è Tuoi? Tuoi indica qualcosa che appartiene a te, un possesso personale. È usato per riferirsi a oggetti, sentimenti o caratteristiche che sono propri di una persona. In questa frase enigmatica, Non miei ma neppure suoi suggerisce qualcosa che non è né del parlante né di qualcun altro, ma che comunque riguarda il destinatario. Ecco perché la soluzione è tuoi.

Come si scrive la soluzione Tuoi

Hai davanti la definizione "Non miei ma neppure suoi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

U Udine

O Otranto

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N F I N C E O O E R Z E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ONOREFICENZE" ONOREFICENZE

