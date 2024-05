Appartenenti a te

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo possessivo

Curiosità su: Affari tuoi è un programma televisivo italiano di genere game show trasmesso su Rai 1 dal 2003 al 2017 e nuovamente dal 2023, in onda nella fascia dell'access prime time. Il programma è basato sul format olandese Deal or No Deal, prodotto da Endemol. Con oltre 2300 puntate prodotte, è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana, nonché tra i più controversi, poiché oggetto di molteplici accuse sull'effettiva veridicità del suo svolgimento e su presunte irregolarità orchestrate dagli autori, sollevate a più riprese dal diretto competitor Striscia la notizia e discusse mediante azioni legali. Polemiche rilevanti si sono manifestate anche col Codacons, l'Unione nazionale consumatori e la Commissione di vigilanza Rai. Alla conduzione si sono alternati, nel corso delle edizioni realizzate, Paolo Bonolis (2003-2005), Pupo (2005-2006), Antonella Clerici (2006), Flavio Insinna (2006-2008, 2013-2017), Max Giusti (2008-2013), Carlo Conti (1º aprile 2015) e Amadeus (2023-2024).

tuoi (seconda persona plurale maschile)

vedi tuo

Sillabazione

tu | ò | i

Pronuncia

IPA: /tu'oi/

Etimologia / Derivazione

