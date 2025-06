Nelle viscere della terra si cerca quella d oro nei cruciverba: la soluzione è Vena

VENA

Curiosità e Significato di "Vena"

Approfondisci la parola di 4 lettere Vena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Vena? La parola vena indica un canale o un filo sottile che trasporta liquidi, come il sangue nel corpo, oppure un filone di minerali preziosi nascosto nelle viscere della terra. È anche usata in senso figurato per indicare una qualità o un talento particolare. Insomma, una vera e propria via che può portare a tesori nascosti o a capacità speciali.

Come si scrive la soluzione Vena

Non riesci a risolvere la definizione "Nelle viscere della terra si cerca quella d oro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

