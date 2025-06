Lo stile del Partenone nei cruciverba: la soluzione è Dorico

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo stile del Partenone' è 'Dorico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DORICO

Curiosità e Significato di "Dorico"

Hai risolto il cruciverba con Dorico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Dorico.

Perché la soluzione è Dorico? Lo stile DORICO è uno dei tre principali ordini architettonici dell'antica Grecia, caratterizzato da colonne robuste e semplici, con un capitello compatto e nessun tamburo scanalato. È simbolo di solidità e austerità, spesso associato a edifici pubblici e templi imponenti. Rappresenta la fortezza e la sobrietà dell'architettura classica, e il Partenone ne è un esempio emblematico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È tipico delle colonne del PartenoneRelativo ad un antica stirpe grecaUno degli ordini architettoniciLo stile architettonico fiammeggianteAttuale per lo stileLo stile del Duomo di Milano

Come si scrive la soluzione Dorico

Non riesci a risolvere la definizione "Lo stile del Partenone"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R I A M A D C B E Mostra soluzione



