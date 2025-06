Il gas disinfettante di colore verdognolo nei cruciverba: la soluzione è Cloro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il gas disinfettante di colore verdognolo' è 'Cloro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CLORO

Curiosità e Significato di "Cloro"

Hai risolto il cruciverba con Cloro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cloro.

Perché la soluzione è Cloro? Il cloro è un elemento chimico noto per le sue proprietà disinfettanti, spesso usato per sterilizzare acqua e superfici. Il suo colore verdognolo è caratteristico e indica la presenza di composti chlorati. Grazie alla sua efficacia contro batteri e virus, il cloro è fondamentale in ambito sanitario e domestico. È importante usarlo con cautela per garantire sicurezza e risultati ottimali.

Come si scrive la soluzione Cloro

La definizione "Il gas disinfettante di colore verdognolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

L Livorno

O Otranto

R Roma

O Otranto

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.