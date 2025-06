Fini penetranti nei cruciverba: la soluzione è Sottili

SOTTILI

Curiosità e Significato di "Sottili"

Perché la soluzione è Sottili? Le fini penetranti sono obiettivi o scopi molto dettagliati e precisi, che vanno in profondità nell’analisi. La parola sottili descrive qualcosa di sottile, delicato e sfumato, perfettamente adatta a rappresentare questa idea. In un testo, usare sottili significa evidenziare come le intenzioni o le analisi siano raffinate e ben calibrate, capaci di cogliere anche i particolari più minuti.

Come si scrive la soluzione Sottili

S Savona

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M O L C A L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOLLICA" MOLLICA

