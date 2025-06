Era una TV da parabola nei cruciverba: la soluzione è Raisat

RAISAT

Curiosità e Significato di "Raisat"

Perché la soluzione è Raisat? RAISAT è il nome di un'emittente televisiva satellitare italiana, nota per offrire una vasta gamma di canali tematici e programmi di qualità. Il suo nome deriva dall’unione di RAI (l'ente pubblico radiotelevisivo italiano) e sat (abbreviazione di satellite), sottolineando la trasmissione via satellite e l’ampia offerta di contenuti disponibili in tutto il mondo. Un vero punto di riferimento per gli appassionati di TV digitale.

Come si scrive la soluzione Raisat

R Roma

A Ancona

I Imola

S Savona

A Ancona

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T I C I C V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VITICCI" VITICCI

