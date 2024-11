Era azzurro quello con Dodò in TV: Soluzione Cruciverba - Albero

Soluzione alla definizione del cruciverba

ALBERO

Curiosità e significato della parola Albero

Spelling fonetico della soluzione

A Alfa

L Lima

B Bravo

E Echo

R Romeo

O Oscar

Definizioni correlate con la soluzione - Albero

Piccola euforbia dai fusti cilindrici e senza spine Si spoglia d inverno e si riveste d estate Pianta africana dei cui frutti è ghiotto l ippopotamo Quello maestro non ha radici Quello di Natale non ha frutti ma doni Regge la vela più grande Si gioca arrampicandosi su un palo unto Lo abbatte il boscaiolo Si addobba a Natale Quello di Natale non ha frutti

