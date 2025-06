La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Divina protezione' è 'Provvidenza' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVVIDENZA

Hai risolto il cruciverba con Provvidenza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Provvidenza.

Perché la soluzione è Provvidenza? Provvidenza indica l'intervento divino o sovrannaturale che protegge, guida e sostiene gli esseri umani nelle difficoltà. È la capacità di un'entità superiore di provvedere alle necessità e di prendersi cura del destino delle persone, garantendo conforto e sicurezza. In molte culture, rappresenta la fiducia che tutto può essere gestito con saggezza e amore dall'alto. Un concetto che invita a credere nella cura superiore della vita.

Non riesci a risolvere la definizione "Divina protezione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

