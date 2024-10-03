Ci si affida a quella divina
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Ci si affida a quella divina' è 'Provvidenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROVVIDENZA
Perché la soluzione è Provvidenza? La provvidenza rappresenta la presenza di una forza superiore che guida e protegge gli individui nel corso della vita. È un concetto che implica un affidamento a una potenza divina, capace di sovrintendere agli eventi e di garantire un percorso di senso e di speranza. Questa idea sostiene che nulla avviene per caso, ma tutto è orchestrato con saggezza e benevolenza. La credenza nella provvidenza infonde conforto e fiducia nel futuro, rivelando il rapporto tra fede e destino.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ci si affida a quella divina". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Ci si affida a quella divina nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Provvidenza
Questa pagina è dedicata alla definizione "Ci si affida a quella divina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ci si affida a quella divina" conferma che la soluzione 'Provvidenza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Provvidenza
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ci si affida a quella divina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Provvidenza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Divina protezioneCi si va per vedere il CenacoloIl male di cui ci si consola facilmenteIl braccio di cui ci si fida ciecamenteCi si iscrive a quella d attesaLo si toglie a chi ci ha offeso
A R O I C N