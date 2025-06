Cane da ferma di origine inglese nei cruciverba: la soluzione è Setter

SETTER

Curiosità e Significato di "Setter"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Setter, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Setter? Il Setter è un cane da ferma di origine inglese, noto per la sua abilità nel fiutare e puntare la selvaggina durante la caccia. Caratterizzato da un mantello setoso e un temperamento equilibrato, questo cane è apprezzato anche come compagno fedele in famiglia. La sua eleganza e intelligenza ne fanno uno dei più amati tra gli appassionati di cani da caccia.

Come si scrive la soluzione Setter

S Savona

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

