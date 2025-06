Un bel cane irlandese nei cruciverba: la soluzione è Setter

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un bel cane irlandese' è 'Setter'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SETTER

Vuoi sapere di più su Setter? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Setter.

Perché la soluzione è Setter? Il Setter è una razza di cane originaria d'Irlanda, nota per il suo aspetto elegante e il carattere affabile. Utilizzato storicamente per la caccia, è famoso per la sua capacità di individuare e indicare la presenza di selvaggina grazie al suo fiuto sviluppato. Elegante e socievole, il Setter è anche un ottimo compagno di famiglia, simbolo di fedeltà e agilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Uno che orienta i gusti e lancia nuove tendenzeUn versatile cane da cacciaUn peloso cane da caccia ingleseIl cane da caccia irlandese dal pelo rossiccioCane da ferma irlandeseUn bel cane da ferma

Hai davanti la definizione "Un bel cane irlandese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

