Se si altera in genere si ingrassa nei cruciverba: la soluzione è Metabolismo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Se si altera in genere si ingrassa' è 'Metabolismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

METABOLISMO

Curiosità e Significato di "Metabolismo"

Vuoi sapere di più su Metabolismo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Metabolismo.

Perché la soluzione è Metabolismo? Il metabolismo è l'insieme di processi chimici che avvengono nel nostro corpo per trasformare il cibo in energia. Se si altera, in genere si può ingrassare o perdere peso più facilmente. È come il motore che fa funzionare tutto: se funziona bene, il corpo brucia calorie efficacemente; se si inceppa, il peso può aumentare. Conoscere il metabolismo aiuta a capire come gestire il proprio benessere.

Come si scrive la soluzione Metabolismo

Non riesci a risolvere la definizione "Se si altera in genere si ingrassa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

E Empoli

T Torino

A Ancona

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I N N L B A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANNIBALE" ANNIBALE

