ATEI

Curiosità e Significato di "Atei"

Perché la soluzione è Atei? ATEI indica coloro che non credono in Dio o in divinità, spesso scelgono di vivere senza fede religiosa. Il termine deriva dal greco atheos, che significa senza dio. Essere ateo non implica necessariamente essere anticlerici, ma semplicemente rifiutare le credenze religiose. È una posizione condivisa da molte persone nel mondo, portando a riflessioni sul senso della vita e sulla spiritualità.

Come si scrive la soluzione Atei

Se ti sei imbattuto nella definizione "Uomini miscredenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

E Empoli

I Imola

