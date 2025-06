Ha un tiraggio nei cruciverba: la soluzione è Camino

CAMINO

Curiosità e Significato di "Camino"

Perché la soluzione è Camino? Ha un tiraggio indica la capacità di aspirazione di un camino, stufa o caminetto, cioè quanto efficacemente l’aria calda e i vapori vengono risucchiati verso l’alto. È fondamentale per garantire una buona combustione e prevenire problemi come il ristagno di fumi. In breve, un buon tiraggio assicura sicurezza e efficienza nell’utilizzo del camino.

Come si scrive la soluzione Camino

Hai trovato la definizione "Ha un tiraggio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T À E R E N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SERENITÀ" SERENITÀ

