ARTERIE

Perché la soluzione è Arterie? Le arterie sono i principali vasi sanguigni che trasportano il sangue ricco di ossigeno dal cuore ai vari organi del corpo. Immaginale come le strade più trafficate di una città, fondamentali per il corretto funzionamento del sistema circolatorio. Senza di esse, il flusso vitale tra cuore e tessuti si interromperebbe, rendendo la loro importanza fondamentale per la salute.

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

E Empoli

