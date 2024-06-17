Strade d intenso traffico nei cruciverba: la soluzione è Arterie
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Strade d intenso traffico' è 'Arterie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
ARTERIE
Curiosità e Significato di Arterie
Approfondisci la parola di 7 lettere Arterie: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Come si scrive la soluzione Arterie
Non riesci a risolvere la definizione "Strade d intenso traffico"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.Le 7 lettere della soluzione Arterie:
A Ancona
R Roma
T Torino
E Empoli
R Roma
I Imola
E Empoli
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.