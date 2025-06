Ha le squame auree nei cruciverba: la soluzione è Orata

ORATA

Curiosità e Significato di "Orata"

Approfondisci la parola di 5 lettere Orata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orata? Ha le squame auree è un modo figurato per descrivere un pesce con riflessi dorati sulla pelle, come l’orata. Questo nome indica una specie molto apprezzata in cucina, nota per la carne saporita e delicata. L’orata è simbolo di freschezza e gusto, rappresentando un elemento pregiato del mare italiano che conquista il palato di chi ama i sapori autentici.

Come si scrive la soluzione Orata

Hai davanti la definizione "Ha le squame auree" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O L G O L G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLOGGIO" ALLOGGIO

