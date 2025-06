Ha ruote poco usate nei cruciverba: la soluzione è Aereo

AEREO

Curiosità e Significato di "Aereo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Aereo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Aereo.

Perché la soluzione è Aereo? Un aereo è un mezzo di trasporto che vola nel cielo, consentendo di percorrere grandi distanze in poco tempo. È composto da ali, motori e fusoliera, ed è usato principalmente per viaggi internazionali o nazionali. Il suo funzionamento si basa sulla spinta dei motori e sulla forma delle ali che permette di sollevare l’oggetto dall’aria. Spesso, gli aerei sono poco usati per brevi tragitti, ma fondamentali per collegare il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha il carrello retrattileLo guida un pilotaTrasporta passeggeri da Malpensa al New York JFKHa due ruote e quattro pedaliChi ne ha poco si affrettaHa radici usate per lavare stoffe

Come si scrive la soluzione Aereo

Non riesci a risolvere la definizione "Ha ruote poco usate"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

E Empoli

R Roma

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E M O T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMETA" COMETA

