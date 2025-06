Regione della Gironda nei cruciverba: la soluzione è Medoc

Home / Soluzioni Cruciverba / Regione della Gironda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Regione della Gironda' è 'Medoc'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDOC

Curiosità e Significato di "Medoc"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Medoc più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Medoc.

Perché la soluzione è Medoc? Il Medoc è una rinomata regione vinicola situata nella zona di Bordeaux, in Francia, famosa per i suoi pregiati vini rossi. Il nome deriva dalla storica denominazione Regione della Gironda, che fa riferimento al fiume Gironda che attraversa la zona. Questa regione è apprezzata nel mondo per le sue cantine di alta qualità e il patrimonio enologico unico, attirando appassionati da ogni parte del globo.

Come si scrive la soluzione Medoc

Hai davanti la definizione "Regione della Gironda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

C Como

