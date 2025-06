Quello di mare è detto anche litofaga nei cruciverba: la soluzione è Dattero

DATTERO

Curiosità e Significato di "Dattero"

Hai risolto il cruciverba con Dattero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Dattero.

Perché la soluzione è Dattero? Il dattero è il frutto del dattiera, una palma tipica dei climi caldi. Ricco di zuccheri naturali, è molto apprezzato come snack energetico e dolce. Utilizzato anche in ricette tradizionali e dolci, il dattero è un alimento nutriente e versatile, perfetto per uno spuntino salutare. Un vero dono della natura che arricchisce la nostra dieta con gusto e salute.

Come si scrive la soluzione Dattero

Hai trovato la definizione "Quello di mare è detto anche litofaga" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

O Otranto

