La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La provincia araba che comprende Abha' è 'Asir'.

ASIR

Curiosità e Significato di "Asir"

La soluzione Asir di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Asir per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Asir? Asir è una regione storica e provincia dell'Arabia Saudita, situata nel sud-ovest del paese. Conosciuta per i suoi paesaggi montuosi e il clima più fresco rispetto al resto del deserto, Asir ha una cultura ricca e tradizionale, con città come Abha che ne sono il cuore. Un vero tesoro nascosto, simbolo di biodiversità e storia araba.

Come si scrive la soluzione Asir

Hai trovato la definizione "La provincia araba che comprende Abha" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

I Imola

R Roma

