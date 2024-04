La Soluzione ♚ Una provincia araba

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Una provincia araba. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASIR

Curiosità su Una provincia araba: 38.583333 la siria (in arabo , suriya), ufficialmente repubblica araba di siria (in arabo , al-jumhuriyya al-arabiyya... La provincia di Asir (in arabo ) è una provincia dell'Arabia Saudita, collocata nel sud-ovest del paese. Ha una superficie di 81.000 km² e una popolazione di 1.563.000 abitanti. Confina per un breve tratto con lo Yemen. Il suo capoluogo è Abha. Altre città sono Khamis Mushayt, Qal'at Bishah, Al-Namas e Bariq. Prende nome dalla confederazione delle tribù nomadi che l'occupava in tempi storici, nota come Asaryah.

