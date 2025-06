Pochi fra tanti nei cruciverba: la soluzione è Alcuni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pochi fra tanti' è 'Alcuni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALCUNI

Curiosità e Significato di "Alcuni"

La soluzione Alcuni di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Alcuni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Alcuni? Alcuni indica una quantità non precisa, ma limitata di persone o cose tra tante. È usato per riferirsi a un gruppo ristretto rispetto a un insieme più ampio. Ad esempio, quando diciamo alcuni amici, intendiamo pochi tra tutti quelli che conosci. È una parola utile per esprimere una selezione parziale senza specificare il numero esatto, lasciando spazio a interpretazioni.

Come si scrive la soluzione Alcuni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pochi fra tanti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

C Como

U Udine

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A L C E I F M Mostra soluzione



