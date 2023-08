Non tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALCUNI - TALUNI - TALUNO

Significato/Curiosità : Non tutti

"Taluno", "taluni" o "alcuni" sono espressioni utilizzate per riferirsi a una parte, ma non a tutti, degli oggetti, degli individui o degli elementi in questione. Questi termini indicano una selezione o un gruppo limitato, senza includere tutto l'insieme. "Alcuni" è un termine generico che si riferisce a una quantità limitata o a una parte degli elementi, mentre "taluni" e "il taluno" sono più formali o antiquati e sottolineano anche la selezione di alcuni individui o oggetti specifici. Questi termini sono spesso utilizzati nelle comunicazioni scritte o formali, ma possono essere sostituiti con "alcuni" nell'uso quotidiano.

