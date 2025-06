Vi s infila la spina nei cruciverba: la soluzione è Presa

PRESA

Curiosità e Significato di "Presa"

Hai risolto il cruciverba con Presa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Presa.

Perché la soluzione è Presa? PRESA indica il punto in cui si inserisce una spina o un cavo per collegare dispositivi elettrici alla corrente. È un termine comune che descrive anche il gesto di connettere qualcosa, rendendo possibile l’uso di apparecchiature elettroniche. In parole semplici, rappresenta il momento in cui si collega un dispositivo alla rete elettrica, fondamentale per il funzionamento quotidiano.

Come si scrive la soluzione Presa

Hai davanti la definizione "Vi s infila la spina" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T À T V A I I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTIVITÀ" ATTIVITÀ

