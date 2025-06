Un impianto di risalita monofune nei cruciverba: la soluzione è Bidonvia

BIDONVIA

Curiosità e Significato di "Bidonvia"

La parola Bidonvia è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bidonvia.

Perché la soluzione è Bidonvia? Un bidonvia è un impianto di risalita monofune, ovvero un sistema semplice e compatto che utilizza una fune unica per trasportare persone o merci in salita, tipicamente in contesti come cave, miniere o impianti industriali. È una soluzione efficace e sicura per movimentare carichi su brevi distanze, rappresentando un’opzione pratica e versatile in molte applicazioni specializzate.

Come si scrive la soluzione Bidonvia

La definizione "Un impianto di risalita monofune" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

V Venezia

I Imola

A Ancona

