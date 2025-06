Famoso parco di Vienna nei cruciverba: la soluzione è Prater

Home / Soluzioni Cruciverba / Famoso parco di Vienna

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Famoso parco di Vienna' è 'Prater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRATER

Curiosità e Significato di "Prater"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prater più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prater.

Perché la soluzione è Prater? Il Prater è il celebre parco di Vienna, famoso per i suoi ampi spazi verdi, le attrazioni e la famosa ruota panoramica. Situato nel cuore della città, rappresenta un luogo di relax e divertimento per locali e turisti. Conosciuto anche per la sua storia, il Prater è simbolo di spensieratezza e tradizione viennese, rendendo ogni visita indimenticabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Celebre parco vienneseUno dei più vasti parchi di ViennaParco vienneseFamoso parco e castello imperiale di ViennaCelebre parco di ViennaIl famoso castello francese nel cui parco sorgono i due Trianon

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Prater

Se ti sei imbattuto nella definizione "Famoso parco di Vienna", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E I N R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CENTRI" CENTRI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.