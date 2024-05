Significato della soluzione per: Si collega alla tv

Inglese: Sostantivo: decoder . (elettronica) (informatica) decodificatore. Italiano: Sostantivo: decoder ( approfondimento) m inv . (forestierismo) (elettronica) (informatica) o decodificatore, dispositivo usato in elettronica digitale, col fine di tradurre informazioni rappresentate in un determinato codice in risultati di altro tipo. Sillabazione: de | cò | der. Pronuncia: IPA: /de'kder/ .