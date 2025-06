Che occupano molto spazio nei cruciverba: la soluzione è Voluminosi

VOLUMINOSI

Curiosità e Significato di "Voluminosi"

Perché la soluzione è Voluminosi? Voluminoso descrive qualcosa che occupa molto spazio, grande e ingombrante. Può riferirsi a oggetti fisici come un libro pesante o un mobile imponente, oppure a concetti astratti come una presenza o una quantità notevole. In ogni caso, indica qualcosa di ampio, consistente e facilmente riconoscibile per la sua dimensione. È un termine utile per descrivere ciò che si percepisce come grande e ingombrante.

Come si scrive la soluzione Voluminosi

La definizione "Che occupano molto spazio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

U Udine

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

I Imola

