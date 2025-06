Arbusti le cui radici hanno proprietà medicinali nei cruciverba: la soluzione è Ratanie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Arbusti le cui radici hanno proprietà medicinali' è 'Ratanie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RATANIE

Curiosità e Significato di "Ratanie"

La parola Ratanie è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ratanie.

Perché la soluzione è Ratanie? Le ratanie sono arbusti le cui radici sono note per le loro proprietà medicinali, utilizzate tradizionalmente in erboristeria per trattare vari disturbi. Questi arbusti, spesso presenti nelle regioni tropicali, sono apprezzati non solo per le virtù terapeutiche delle radici, ma anche per la loro resistenza e bellezza. La conoscenza delle ratanie arricchisce il patrimonio naturale di rimedi naturali utili alla salute.

Come si scrive la soluzione Ratanie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Arbusti le cui radici hanno proprietà medicinali", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T P N I L O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PONTILE" PONTILE

