I biscotti toscani che si intingono nel vin santo - Cruciverba

I biscotti toscani che si intingono nel vin santo.

Soluzione 8 lettere : CANTUCCI

Significato/Curiosità : I biscotti toscani che si intingono nel vin santo

I cantucci, noti anche come biscotti toscani, sono dei deliziosi dolci tradizionali originari della Toscana, Italia. Sono croccanti e leggermente dolci, perfetti per essere intinti nel vin santo, un vino dolce locale. Questi biscotti sono preparati con farina, zucchero, uova, mandorle e aromi come la vaniglia o la scorza di limone. L'impasto viene formato in una forma allungata, cotto al forno e successivamente tagliato in fette. La caratteristica distintiva dei cantucci è la loro durezza, che li rende ideali per il "cinguettio", ovvero l'immersione nel vin santo per ammorbidirli. Questa combinazione di biscotti croccanti e vino dolce crea un'esperienza gustativa unica e appagante.

